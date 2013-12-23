Движение по петербургской дамбе перекроют в обе стороны ночью на 25 ноября

На сооружении будут вестись работы по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе.

В ночь на пятницу, 25 ноября, петербургская дамба в Кронштадте будет перекрыта в обе стороны. Об этом информирует пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Автомобили временно не смогут проехать по дамбе в связи с работами по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе. Движение полностью перекроют по Финской и Невской стороне с 2:00 на 30-40 минут.

При этом доступными для проезда останутся выезды в сторону портов Бронка и Горская.

Ранее мы сообщили о том, что в двух районах Петербурга ограничат движение с 27 ноября.

Фото: Piter.TV