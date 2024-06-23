Специалисты приступили к ремонту гидромеханического оборудования на петербургской дамбе

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений объявила о начале планового обслуживания гидромеханического оборудования плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2.

С 10:00 27 апреля 2026 года затвор будет переведен в ремонтное положение: работы продлятся до 18:00 29 мая. В этот период запланировано ежегодное техническое обслуживание и ремонт гидромеханических систем, машин и механизмов. Все работы являются строго регламентными и были подготовлены заранее.

Служба капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" уже согласовала плановую остановку. При этом автодвижение по мосту судопропускного сооружения будет продолжаться в обычном режиме.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (Дамба Санкт-Петербурга)