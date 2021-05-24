На участке КАД КЗС ограничат движения по двум полосам до 27 апреля

В связи с проведением ремонтных работ на деформационном шве временно ограничивается движение по полосам на участке КАД КЗС. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

С 9:30 13 апреля до 19:00 27 апреля движение по двум полосам — левой и средней — будет закрыто на участке от КМ 134+700 до КМ 135 (мост водопропускного сооружения В-4) внутреннего кольца КАД.

В этот период транспорт сможет двигаться только по одной правой полосе.

Ранее мы сообщили о том, что движение по съезду с КАД на Краснофлотское шоссе временно ограничат.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (Дамба Санкт-Петербурга)