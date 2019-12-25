В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что в понедельник в Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,1 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекса".
Петербург погрузился в "оранжевый уровень опасности". Это означает, что в первый рабочий день на улицы вышло много горожан.
Отметим, что в Москве уровень самоизоляции чуть лучше, чем в Петербурге — 2,3 балла.
Ранее мы сообщали о том, что Шляхто сообщил, сколько петербуржцев с коронавирусом лечатся дома.
Фото:яндекс
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