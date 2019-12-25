Это значит, что на улице много людей.

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что в понедельник в Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,1 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекса".

Петербург погрузился в "оранжевый уровень опасности". Это означает, что в первый рабочий день на улицы вышло много горожан.

Отметим, что в Москве уровень самоизоляции чуть лучше, чем в Петербурге — 2,3 балла.

Ранее мы сообщали о том, что Шляхто сообщил, сколько петербуржцев с коронавирусом лечатся дома.

Фото:яндекс