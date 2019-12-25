Шляхто сообщил, сколько петербуржцев с коронавирусом лечатся дома

Ранее статистику о бессимптомном и легком течении коронавируса озвучивали только по столице.

Стало известно, какой процент населения Петербурга, заболевший коронавирусом, лечится дома. Об этом сообщил в интервью "КП-Петербург" глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто.

Шляхто рассказал, что больше половины инфицированных находятся дома: им не требуется госпитализация. Однако он отметил, что ситуация с выпиской пациентов с коронавирусом из больниц тревожит – следующая неделя станет показательной, выйдет ли город на плато или нет.

Напомним, что на карантине находится 3 671 человек. Из них 198 – в обсерваторе, 868 – на самоизоляции, 2 605 – контактные. Всего с начала пандемии в городе обнаружено 10 462 случая заражения COVID-19. Умерло 85 человек. Выздоровело 2 175 человек.

Ранее мы писали, как коронавирус повлиял на статистику рождаемости в Петербурге.

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