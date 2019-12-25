  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В понедельник в Петербург вернулись пробки
Сегодня, 9:13
111
IRINA_CHALKINA

В понедельник в Петербург вернулись пробки

0 0

Наибольший затор наблюдается на внутреннем кольце КАД в сторону Выборгского шоссе.

В понедельник, 6 июля, рабочая неделя в Петербурге ознаменовалась пробками в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.карт.

Заторы наблюдаются на внутреннем кольце КАД в сторону Выборгского шоссе. Также пробка из автомобилей собралась в районе Финляндского вокзала и в районе Большого Обуховского моста.

Также из-за дорожных работ пробка наблюдается на внешнем кольце КАД от Софийской улицы по Пулковского шоссе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге станет теплее, но дожди еще пройдут.

Фото:яндекс.карты

Теги: новости спб, общество, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии