В понедельник в Петербург вернулись пробки

Наибольший затор наблюдается на внутреннем кольце КАД в сторону Выборгского шоссе.

В понедельник, 6 июля, рабочая неделя в Петербурге ознаменовалась пробками в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.карт.

Заторы наблюдаются на внутреннем кольце КАД в сторону Выборгского шоссе. Также пробка из автомобилей собралась в районе Финляндского вокзала и в районе Большого Обуховского моста.

Также из-за дорожных работ пробка наблюдается на внешнем кольце КАД от Софийской улицы по Пулковского шоссе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге станет теплее, но дожди еще пройдут.

Фото:яндекс.карты