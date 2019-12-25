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В Петербурге станет теплее, но дожди еще пройдут
Сегодня, 8:09
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Alena_Zinovieva

В Петербурге станет теплее, но дожди еще пройдут

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Днем температура воздуха поднимется до +22…+24 градусов.

В понедельник, 6 июля, метеорологические условия в Петербурге будет определять тыловая часть циклона с центром над севером Скандинавии. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Воздух в городе на Неве прогреется до +22…+24 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге 6 июля возобновят работу музеи и спортзалы.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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