В Петербурге 6 июля возобновят работу музеи и спортзалы

В частности, для посетителей станут доступны Петропавловская крепость, Зоологический музей, Музей обороны и блокады Ленинграда и др.

В понедельник, 6 июля, в Петербурге вступает в силу новый этап снятия ограничений. В этот день возобновляют работу музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Такое распоряжение выпустил губернатор города Александр Беглов.

Отмечается, что в музеи и спортзалы будут пускать только в масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты также обязаны носить работники заведений. На кассах, стойках администратора и в гардеробных должен стоять защитный экран. Также требуется отдельный вход и выход для разделения людских потоков.

На экскурсиях допускается максимум пять посетителей. Они должны держать дистанцию не менее 1,5 метров. Аудиогиды должны быть с одноразовыми наушниками, после каждого использования их необходимо дезинфицировать.

В свою очередь в спортзалах на одного человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров от площади зала, в бассейнах – не более одного человека на 10 квадратных метров площади воды.

Спортзалы и бассейны, находящиеся в ТРК, пока останутся закрытыми.

В понедельник для посетителей откроется Петропавловская крепость, Зоологический музей, Музей обороны и блокады Ленинграда, Государственный литературный музей "XX век" и другие культурные учреждения. Эрмитаж возобновит работу не раньше середины июля, с 15 июля откроется Русский музей.

Подробнее о других послаблениях можно прочитать в большом материале Piter.TV.

Фото: pixabay.com