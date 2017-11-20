В понедельник с дорог и улиц Петербурга собрано 1845 тонн смёта и свыше 1027 кубометров мусора

Для петербуржцев работает круглосуточная дежурная служба по вопросам уборки городских улиц и дорог. В неё можно обратиться по телефону 314-60-13.

В понедельник, 17 мая, улицы Петербурга почистили, помыли и подмели 1088 сотрудников дорожных организаций комитета по благоустройству города, а также было использовано 574 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Северной столицы.

Известно, что за прошедшую неделю, с 11 по 16 мая, с дорог Петербурга было собрано 1845 тонн смёта и свыше 1027 кубометров мусора, также дорожные службы израсходовали более 37 тыс. кубометров воды. Так, порядка 540 единиц техники и 1030 специалистов выходили на дневную смену, а ночью работали 490 машин и 265 человек.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Бондаренко оценил уборку во всех районах города.

Фото: Piter.tv