Вице-губернатор Бондаренко оценил уборку во всех районах города

Ряд недочетов в каждом из районов города будут устранены в течение недели.

В четверг, 6 мая, вице-губернатор Николай Бондаренко проинспектировал шесть районов: Центральный, Василеостровский, Приморский, Выборгский, Калининский и частично Красногвардейский районы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Во время выездов он проверял содержание жилого фонда, нежилых зданий, других объектов городской инфраструктуры. По словам Бондаренко, работы проводились на площади более 300 миллионов квадратных метров. Ряд недочетов в каждом из районов города будут устранены в течение недели.

Особое внимание уделили состоянию газонов в Приморском районе города и содержанию Богатырского проспекта, чтобы привести их в порядок, а также коснулись не менее значимого вопроса текущего содержания газонов в городе, работы по их уборке и реконструкции.

Обсуждались вопросы незаконного размещения рекламы и граффити, содержания объектов дорожной инфраструктуры, рекламных конструкций и киосков. Меньше всего поручений отмечено по дорожным предприятиям.

Полные итоги месячника по благоустройству подведут по итогам личных выездов в каждый из районов Петербурга и с учетом мнения горожан.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербург с нарушениями ввезли более 11 тысяч штук импортной рассады земляники.

Фото: Piter.tv