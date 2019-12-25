В понедельник в Петербурге сохранится тепло, но пройдут дожди

Температура воздуха в этот день будет на 1-2 градусов выше средних многолетних значений.

В понедельник, 20 июля, в погоде Петербурге будут все заметнее проявляться циклонические черты. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня температура воздуха будет на 1-2 градусов выше средних многолетних значений. Днем ожидается до +24…+26 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о похолодании на этой неделе.

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