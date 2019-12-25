13 июля погода в Петербурге будет на пару градусов ниже климатической нормы

Температурный фон ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

В понедельник, 13 июля, за погоду в Петербурге будет отвечать периферия пока малоактивного циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, северо-западные ветры ограничат дневной прогрев. Температурный фон ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Столбики термометров покажут сегодня +20…+22 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что во второй половине июля в Петербург вернется жара.

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