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В понедельник петербуржцев ждет небольшой снег и минусовая температура
Сегодня, 18:50
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В понедельник петербуржцев ждет небольшой снег и минусовая температура

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Температура воздуха ночью составит до -3...-5 градусов. Днем столбики термометров покажут -1...-3 градуса. 

В понедельник, 22 ноября, в Петербурге ожидается похолодание. сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью составит до -3...-5 градусов. Днем столбики термометров покажут -1...-3 градуса. В первый день рабочей недели небо Петербурга будет облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. 

Ночью направление ветра будет северный, северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Днем будет дуть северо-западный, западный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. 

Добавим, атмосферное давление в течение дня будет повышаться. 

Ранее в МЧС предупредили об усилении ветра в воскресенье.

Фото: pexels

Теги: зима, погода, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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