В понедельник петербуржцев ждет небольшой снег и минусовая температура

Температура воздуха ночью составит до -3...-5 градусов. Днем столбики термометров покажут -1...-3 градуса.

В понедельник, 22 ноября, в Петербурге ожидается похолодание. сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью составит до -3...-5 градусов. Днем столбики термометров покажут -1...-3 градуса. В первый день рабочей недели небо Петербурга будет облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег.

Ночью направление ветра будет северный, северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Днем будет дуть северо-западный, западный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Добавим, атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее в МЧС предупредили об усилении ветра в воскресенье.

Фото: pexels