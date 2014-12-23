В МЧС предупредили об усилении ветра в воскресенье

Как сообщили в ведомстве, погода ухудшится с 23 часов воскресенья.

В Петербурге в ночь на понедельник, 22 ноября, ожидается усиление ветра. Об этом 21 ноября предупредили в Главном управлении МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Как сообщили в ведомстве, погода ухудшится с 23 часов воскресенья. Согласно прогнозам, порывы северо-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Сильный ветер продержится до 2 часов ночи.

В связи с этим спасатели призывают по возможности оставаться дома. Автовладельцам следует позаботиться о своих машинах: поставить в гараж, а если такой возможности нет - припарковать подальше от деревьев.

Пешеходам необходимо соблюдать осторожность и держаться подальше от рекламных щитов, деревьев, неустойчивых конструкций и шатких строений.

Ранее Piter.tv сообщал, что в понедельник в Ленобласть придет зима. Синоптики обещают минусовую температуру в течение дня и снег.

Фото: Piter.tv