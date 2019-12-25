В понедельник откроется новый детский сад в ЖК "Балтийская Жемчужина"

В Красносельском районе с понедельника начнет работу новое детское учреждение. На набережной Дудергофского канала откроется детский сад "Исток". Об этом сообщил глава Петербурга на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Первые воспитанники придут в сад уже 30 августа. Организация сможет принять 90 малышей. Для них здесь сделали светлые игровые комнаты, зал для музыкальных и физкультурных уроков, столовую, медицинский кабинет. На территории сада расположены 5 детских площадок.
Для маломобильных граждан установили пандусы и специальный подъемник, сделали широкие дверные проемы.
В проект вложили 220 млн рублей. В жилом комплексе планируют открыть школу.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургская компания расфасовывала некачественный творог и поставляла детсаду в Гатчине.
Фото: Pexels
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