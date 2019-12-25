В понедельник откроется новый детский сад в ЖК "Балтийская Жемчужина"

Учреждение рассчитано на 90 воспитанников. Здесь есть пандусы, зал для занятия музыкой, столовая и медкабинет.

В Красносельском районе с понедельника начнет работу новое детское учреждение. На набережной Дудергофского канала откроется детский сад "Исток". Об этом сообщил глава Петербурга на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Первые воспитанники придут в сад уже 30 августа. Организация сможет принять 90 малышей. Для них здесь сделали светлые игровые комнаты, зал для музыкальных и физкультурных уроков, столовую, медицинский кабинет. На территории сада расположены 5 детских площадок.

Для маломобильных граждан установили пандусы и специальный подъемник, сделали широкие дверные проемы.

В проект вложили 220 млн рублей. В жилом комплексе планируют открыть школу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургская компания расфасовывала некачественный творог и поставляла детсаду в Гатчине.

Фото: Pexels