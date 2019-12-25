Петербургская компания расфасовывала некачественный творог и поставляла детсаду в Гатчине

Организацию привлекли к административной ответственности.

Петербургская компания поставляла в детский сад, расположенный в Гатчине, некачественный творог. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы выяснили, что ранее компания "Дельта", работая в поселке Лесное в Петербурге, оформила ветеринарные сопроводительные документы на 100 килограммов 9-процентного творога. Согласно сведениям декларации о соответствии, компания изготавливает творог по ГОСТу. Однако в системе "Меркурий" не обнаружено данных о том, в адрес предприятия оформлялись ВСД на сливки, молоко и закваски. Выяснилось, что компания закупала творог, несоответствующий требованиям стандарта ГОСТ, у других организаций. Затем товар перекладывали в другую тару и поставляли в детсад.

В августе постановлением должностного лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора компанию привлекли к административной ответственности по ч. 1, ст. 14.43 КоАП РФ и оштрафовали на 100 000 рублей.

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