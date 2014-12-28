В понедельник ограничат движение на участках семи трасс в Ленобласти

В основном дорожные работы будут проводиться в период с 08:00 до 19:00 вечера.

В понедельник, 15 ноября, на участках семи федеральных трасс в Ленинградской области ограничат скорость движения. Дорожники будут заниматься установкой, выправкой знаков, ремонтом обочины и другими работами. Об этом сообщили в Северо-западном Упрдоре.

На трассе "Кола" на участке 12-179 км будет ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Там проведут ремонт, выправку, установку дорожных знаков.

На трассе М-10 "Россия" на участке 593-674 км будет ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. На трассе пройдет ремонт, выправка и установка дорожных знаков. Также на участке 668-672 км ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

На трассе "Скандинавия" на участках км 125-126, 142-143 введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. По причине деформации дорожного полотна.

На трассе "Магистральная" на участке км 0-30 введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации дорожного покрытия.

На трассе "Сортавала" на участке км 10+291 (путепровод через ТрР) введут ограничение скорости движения в сторону Приозерска в период с 06.11.2021 по 29.11.2021. Работы будут проводиться круглосуточно.Также на км 34+050, 33+400, 22+500 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;

На трассе "Санкт-Петербургское южное - полукольцо" на участке км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Будет проводиться ремонт, выправка и установка дорожных знаков.

На трассе "Вологда – Тихвин" на участке км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, где будет сделан ремонт, выправка и установка дорожных знаков. Кроме этого, на участке км 485-500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. На дороге проведут промазку швов и трещин битумной мастикой.

Ранее в Петергофе на улице Пугачева дорожники планируют дважды приостановить движение транспорта.

Фото: pexels