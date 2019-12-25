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В Петергофе на улице Пугачева дорожники планируют дважды приостановить движение транспорта
Сегодня, 10:49
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В Петергофе на улице Пугачева дорожники планируют дважды приостановить движение транспорта

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Ограничения введут в связи с проведением работ.

Участок дороги у дома № 33 литера А по улице Пугачева в Петергофе временно перекроют. Движение транспортных потоков заблокируют с 14 по 17 ноября и с 16 до 17 декабря. Об этом сообщили в официальной группе Петродворцового района. 

Ограничения вводят в связи с прокладкой газопровода. Работы выполнят специалисты компании "ПетербургГаз". Известно, что информация о приостановлении движения на данном участке пока не указана в сервисе "Яндекс.Карты".

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Литейном проспекте завершили ремонт и сняли все ограничения для движения.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, петергоф, транспорт, улица пугачева
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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