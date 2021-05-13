В Петергофе открылся иммерсивный проект о возрождении музея после войны

Особую эмоциональную глубину добавляет аудиоспектакль.

В Большом Петергофском дворце стартовал историко-просветительский проект "Подвиг возрождения", посвящённый эвакуации музейных ценностей, разрушениям военных лет и героическому восстановлению ансамбля.

Как отмечают организаторы, уже в июне 1941 года началась эвакуация экспонатов — удалось спасти около 13 тысяч предметов, но многое осталось на местах. Символом надежды стало открытие первых восстановленных фонтанов в 1946 году, когда страна ещё лежала в руинах.

"Возрождение Петергофа — результат колоссального труда реставраторов, музейщиков и ленинградцев", — подчеркивают в музее-заповеднике. Проект объединил театральные приёмы и более 400 подлинных экспонатов, включая люстру XVIII века, скульптуру "Медный всадник" начала XX века и фрагменты разрушений.

Особую эмоциональную глубину добавляет аудиоспектакль с воспоминаниями участников восстановления в исполнении известных актёров. Проект подготовлен к 80-летию Победы совместно с мастерской "Невский баталист".

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Видео: ВКонтакте / Петергоф