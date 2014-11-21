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В понедельник на здании РНБ появится световая проекция к 350-летиию Петра I
Вчера, 23:17
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В понедельник на здании РНБ появится световая проекция к 350-летиию Петра I

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Каждый элемент в выбранном для светопроекции портрете императора символизирует его военные победы и заслуги.

В понедельник, 27 декабря, на здании Российской национальной библиотеки в 16:15 появится световая проекция портрета императора Петра I с элементом личного вензеля.

Как рассказали в пресс-службе РНБ, проекция будет подключена к городской системе освещения. Каждый элемент в выбранном для светопроекции портрете императора символизирует его военные победы и заслуги.

Кроме того, размещение проекции на фасаде РНБ символично еще и потому, что в эти дни в ней проходит выставка "Победу решает военное искусство", которая также приурочена к юбилейной дате. Там впервые представили уникальные документы из фондов отдела рукописей РНБ, посвященные истории России в правление Петра I.

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Фото: Piter.tv
 

Теги: петр, рнб, светопроекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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