В понедельник на здании РНБ появится световая проекция к 350-летиию Петра I

Каждый элемент в выбранном для светопроекции портрете императора символизирует его военные победы и заслуги.

В понедельник, 27 декабря, на здании Российской национальной библиотеки в 16:15 появится световая проекция портрета императора Петра I с элементом личного вензеля.

Как рассказали в пресс-службе РНБ, проекция будет подключена к городской системе освещения. Каждый элемент в выбранном для светопроекции портрете императора символизирует его военные победы и заслуги.

Кроме того, размещение проекции на фасаде РНБ символично еще и потому, что в эти дни в ней проходит выставка "Победу решает военное искусство", которая также приурочена к юбилейной дате. Там впервые представили уникальные документы из фондов отдела рукописей РНБ, посвященные истории России в правление Петра I.

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Фото: Piter.tv

