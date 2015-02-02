На Дворцовой площади украсили светящимися гирляндами праздничную ель

Сегодня, 11 декабря, в Петербурге продолжают наряжать главную новогоднюю ель, которая установлена на Дворцовой площади. Корреспондент Piter.tv побывал на месте событий и показал, как сейчас выглядит символ зимних праздников.
Известно, что к 19 декабря, уже в следующее воскресенье, елка предстанет во всей красе. Ее украсят гирляндами в тысячи метров, флажками и тремя сотнями игрушек. В этом году остановились на дизайне в ретро-стиле.
По информации корреспондента Piter.tv, на елке устанавливают конструкции, на которые потом можно будет повесить лапы - для пышности.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы стали в 6 раз чаще покупать новогодние украшения, чем в прошлом году.
Фото, видео: Piter.tv
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