В понедельник петербургские улицы убирали более тысячи дворников

Улицы приводили в порядок 1044 работника ручного труда и 588 единиц техники дорожных предприятий.

В понедельник, 18 октября, городские улицы приводили в порядок 1044 работника ручного труда и 588 единиц техники дорожных предприятий. В садах, парках и скверах наводили красоту 853 специалиста и 272 машины садово-парковых хозяйств. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

На прошлой неделе, с 11 по 17 октября, днем улицы убирали около 590 единиц техники и более 990 работников, ночью – свыше 530 машин и 250 человек. С дорог и улиц собрали и вывезли 1,4 тысяч кубометров мусора и 2,7 тысяч тонн смета. За садами, парками и скверами следили порядка 200 машин и 690 специалистов.

Следить за работой уборочной техники петербуржцы могут в онлайн-режиме на официальном сайте комитета по благоустройству. С вопросами и предложениями, связанными с уборкой улиц, жители могут обратиться в круглосуточную дежурную службу комитета по телефону: 314-60-13.

Ранее мы писали, что в Петербурге зачистили более 20 млн "квадратов" территорий.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга