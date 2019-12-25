В Петербурге зачистили более 20 млн "квадратов" территорий

В городе продолжается масштабный осенний месячник по благоустройству.

В Петербурге проходит "Добрый субботник" – уборка в рамках осеннего месячника по благоустройству. С 1 по 8 октября комитет по благоустройству привел в порядок 20 млн квадратных метров территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За несколько дней в Петербурге зачистили 11,8 млн "квадратов" территорий улично-дорожной сети: привели в порядок 8,4 млн "квадратов" проезжей части, 3,3 млн "квадратов" тротуаров и более 15 млн "квадратов" пешеходных зон. Также дорожные службы устранили дефекты на проезжей части и тротуарах.

За этот же период с городских улиц собрали и вывезли 1,6 тысячу кубометров мусора и более 2,7 тысяч тонн смета. На влажную уборку дорог и тротуаров ушло почти 39 тысяч кубометров воды и более 200 литров специального шампуня.

Также садово-парковые предприятия не забыли и про сады, парки и скверы. Специалисты зачистили около 5.5 млн "квадратов" территорий. Садовники в ходе месячника уже посадили 1 843 дерева и 9 401 кустарник, промыли кроны более 100 деревьев, отремонтировали свыше 12 тысяч "квадратов" газонов.

Более того, администрации районов совместно с органами самоуправления зачистили более 27 млн "квадратов" территорий, ликвидировали 8 несанкционированных свалок, отремонтировали 855 единиц оборудования детских площадок и вывезли со дворов более 13 тысяч кубометров мусора, смета и листвы.

В Петербурге во всю идет подготовка к зиме. Ранее стало известно, что этой зимой на уборку улиц выйдут 1800 машин.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга