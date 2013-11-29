В Петербурге этой зимой на уборку улиц выйдут 1800 машин

По разным состояниям готовность предприятий оценивается в среднем на 80%.

В четверг, 16 сентября, вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко проверил готовность уборочной техники к зиме двух дорожных предприятий. Уборка улиц в Кировском, Выборгском, Приморском, Красносельском и частично Калининском районах города в ведении АО "Коломяжское" и СПб ГУДП "Путь". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По разным состояниям готовность предприятий оценивается в среднем на 80%. Так, на дороги Северной столицы выйдут 1 800 единиц уборочной техники. АО "Коломяжское" обслуживает около 10 млн кв. метров дорожного покрытия, и СПб ГУДП "Путь" — 6,5 кв. метров.

По словам Бондаренко, ключевой вопрос — набор персонала. Также чиновник проинспектировал состояние ремонтных зон, солерастворных узлов и хранилищ для соли и песка и работой диспетчерских служб.

Ранее петербург принял участие во Всероссийском экологическом марафоне "Дни зелёных действий".

Фото: пресс-служба СПб ГУДП "Путь"