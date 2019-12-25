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В понедельник Петербург ждет пасмурная погода
Сегодня, 15:33
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Arinablinova

В понедельник Петербург ждет пасмурная погода

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Кратковременные дожди будут идти и ночью, и днем.

В понедельник, 6 июля, Петербург ждет пасмурная погода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ссылаясь на  ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Синоптики предполагают, что кратковременные дожди будут идти и ночью, и днем. Днем скорость южного ветра будет достигать 12 метров в секунду. Ближе к вечеру скорость порывов может увеличится до 18 метров в секунду.

Столбик термометра днем поднимется до +21...+23 градусов.

Ранее мы писали, что на борьбу со стихией в Петербурге выйдут 30 бригад "Водоканала".

Фото: Pixabay

 

 

 

Теги: котопрогноз, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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