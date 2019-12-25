На борьбу с штормом в Петербурге выйдут 30 бригад "Водоканала"

На предприятии рассказали о подготовке к противодействию непогоде.

В связи с информацией о предстоящей штормовой погоде вечером 4 июля и 5 июля в Петербурге "Водоканал" рассказал о подготовке к шторму. Как сообщила пресс-служба предприятия, "Водоканал" подготовил объекты водоотведения к приему осадков и держит на контроле точки возможных подтоплений на проблемных адресах.

На случай наступления циклона на север города, две перекачивающие станции производительностью 1 300 и 650 кубометров в час появились на пересечении улиц Репищева и Парашютной, а также на перекрестке улицы Маршала Новикова с Парашютной.

Для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации в городе будут работать три десятка специализированных бригад предприятия. О подтоплениях горожан просят сообщать на горячую линию по телефону 305-09-09.

Напомним, 5 июля в Петербурге ожидается штормовая погода. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в предстоящее воскресенье в городе местами ожидаются ливни, грозы. При грозах прогнозируются порывы ветра до 15-18 м/с.

Фото: Piter.tv