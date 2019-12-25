В понедельник Петербург ожидает штормовой ветер

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что первый рабочий день недели встретит петербуржцев штормовым ветром. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем порывы юго-западного ветра местами могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью на дорогах появится гололедица.

В Региональном управлении МЧС попросили быть бдительными, постараться избегать шатких или неустойчивых конструкций, а также обращать внимание на состояние мостов, эстакад и линий электропередач.

Ранее мы писали, что до пятницы Петербург ожидает теплая погода.

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