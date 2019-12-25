До пятницы Петербург ожидает теплая погода

Температура воздуха всю неделю будет держаться в районе 1-3 градусов тепла.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что до конца грядущей рабочей недели город на Неве будет ждать теплая погода. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос", на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в течение этого времени температура окружающей среды не будет опускаться сильно ниже 0. С большей вероятностью на термометре можно будет заметить значения от +1 до +3 градусов цельсия. Есть возможность осадков в виде снега или мокрого снега.

Ранее мы писали, что жители Ленобласти заметили в пятницу "ложное солнце".

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