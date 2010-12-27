Петербуржцев предупредили о мокром снеге в понедельник

Днем столбик термометра поднимется до плюс 3 °С.

В начале новой рабочей недели синоптики спрогнозировали облачную погоду с мокрым снегом и дождем. В течение дня стоит ждать усиления осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день, 11 февраля, будет дуть юго-восточный и южный ветер. Его порывы достигнут 12 м/с. Ночью температура воздуха составляла от 0 до плюс 2 °С. Днем потеплеет до плюс 3 °С.

В этот понедельник автомобилистам и пешеходам следует соблюдать осторожность. По словам специалистов, местами на дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

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