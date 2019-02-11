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На набережной реки Смоленки разлилась мелководная река

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Жители Петербурга опасаются, что вода может затопить рядом стоящие здания.

Утром 11 февраля жители Петербурга сообщили о потопе на набережной реки Смоленки. В сети появилась видеозапись с места происшествия.

На записи можно увидеть, что дорога превратилась в мелководную реку, по которой вынуждены "плыть" автомобили. Горожане пошутили, что одна из машин двигается "по течению", а другая – против.

Причиной разлива воды является растаявший снег. Однако это может быть не предел. На обочинах скопились сугробы, которые со временем тоже начнут таять. Студенты, которые, по всей видимости, сделали видеозапись, опасаются, что вода может затопить здание их образовательного учреждения.

Ранее мы писали, что в подъезде одного из домов на улице Кржижановского произошел потоп.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: потоп, уборка снега и наледи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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