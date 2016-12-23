В понедельник Петербург ждут "Звуки Италии" и лекция о Хармсе‍

Музыкальный вечер, который состоится в библиотеке "Старая Коломна", будет посвящен итальянским и русским композиторам.

В Петербурге, в понедельник, 30 июля, пройдет вечер камерной музыки "Звуки Италии" и лекция "Герои литературных прогулок. Даниил Хармс". Об этом сообщает издание "Город +".

Музыкальный вечер, который состоится в библиотеке "Старая Коломна", будет посвящен итальянским и русским композиторам. Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов Екатерина Травкина и Евгения Наливкина. Они исполнят пьесы для фортепиано Отторино Респиги, прелюдии Сергея Рахманинова и многое другое.

Лекция "Герои литературных прогулок. Даниил Хармс" состоится в Библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Петербуржцам расскажут о жизни и творчестве знаменитого писателя и поэта начала ХХ века. Программу проведет почетный работник образования России Вера Тузова.

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Фото: Даниил Хармс / ВК.