В Петербурге День ВМФ завершился 10-минутным салютом

Центр города вечером 29 июля поглотили светящиеся залпы в темном небе.

Днем 29 июля Петербурга праздновал День ВМФ. Мероприятие посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Несколько десятков кораблей и воздушных средств участвовали параде, проводимом в Кронштадте.

Большинство местных жителей смогли увидеть торжественную программу на Дворцовой площади города. Завершилось событие традиционным фейерверком. В течение десяти минут в небе над центром города очевидцы слышали и видели разноцветные залпы салюта. Piter.tv публикует видео с мероприятия.

Фото и видео: Piter.tv