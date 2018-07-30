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В Петербурге День ВМФ завершился 10-минутным салютом

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Центр города вечером 29 июля поглотили светящиеся залпы в темном небе.

Днем 29 июля Петербурга праздновал День ВМФ. Мероприятие посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Несколько десятков кораблей и воздушных средств участвовали  параде, проводимом в Кронштадте.

Большинство местных жителей смогли увидеть торжественную программу на Дворцовой площади города. Завершилось событие традиционным фейерверком. В течение десяти минут в небе над  центром города очевидцы слышали и видели разноцветные залпы салюта. Piter.tv публикует видео с мероприятия.

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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