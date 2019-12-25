В пользу дочерей взрослого студента ВУЗа взыскали 358 тысяч рублей

Мужчина предпочитал тратить деньги на свою учебу, нежели выплачивать алименты.

Судебные приставы петербургского УФССП добились выплаты долга по алиментам от 28-летнего студента вуза. Как рассказали в пресс-сулжбе структуры, мужчина исправно оплачивал свою учебу, но не находил денег на двух несовершеннолетних дочек.

Известно, что по нотариальному соглашению петербуржец обязан был ежемесячно выплачивать бывшей супруге 25 тысяч рублей в пользу дочерей. В течение долгого времени мужчина выплачивал лишь незначительные суммы, игнорируя обязательства. Главным аргументом должника была усердная учеба в бюджетном отделении вуза и отсутствие работы. Таким образом, студент задолжал дочерям 358 тысяч рублей.

Мужчину привлекли к административной ответственности, он отработал 20 часов обязательных работ, но так и не исправился. Приставы обратились в университет, где выяснили, что студент учится на платной основе и тратит все деньги на обучение, игнорируя выплаты на детей. Под реальной угрозой возбуждения уголовного дела должник полностью выплатил крупную сумму.

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