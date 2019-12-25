Петербурженка отсудила у Samsung более 175 тысяч рублей

Петербурженка купила смартфон за 125 тысяч рублей, а тот перестал работать.

Московский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск петербурженки к ООО "Самсунг Электроникс Рус", требовавшей вернуть ей деньги за дефектный смартфон и выплатить неустойку. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Суд постановил, что девушка приобрела Samsung Galaxy S10+ за 124 990 рублей в мае прошлого года. Через месяц внизу экрана смартфона появилась белая полоса. Покупательница обратилась в сервисный центр, однако эксперты выявили следы нарушения эксплуатации, поэтому в ремонте отказали.

Петербурженка обратилась в суд с иском. Суд назначил экспертизу, по результатам которой выяснилось, что в смартфоне неисправен дисплей, причиной чего послужил производственный дефект.

Суд удовлетворил иск в размере стоимости телефона – 124 990 рублей, а также взыскал неустойку в размере 50 000 рублей и штраф в размере 87 495 рублей.

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