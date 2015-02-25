В поликлинике на Невском проспекте будут жить 70 котов

Идея принадлежит главному врачу поликлиники № 40 Дмитрию Ченцову.

В понедельник, 22 августа, в поликлинике № 40, которая находится на Невском проспекте, поселятся 70 сказочных котов. Их нарисовали участники проекта "Праздник керамики". Об этом сообщили в tg-канале комитета по здравоохранению Петербурга.

Изображения украсят холл учреждения. Размер каждой плитки, на которой нарисовали питомцев, составляет 20 на 20 сантиметров. Над проектом художники работали около трех месяцев. Идея принадлежит главному врачу поликлиники № 40 Дмитрию Ченцову.

Как итог у нас получилось 70 уникальных изразцов с котами, которые теперь будут радовать всех посетителей 40-й поликлиники и персонал. От себя могу добавить, что это был мой самый тяжеловесный проект – мы использовали более 50 килограммов глины и глазури. Художница Валерия Лошак

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Фото: Телеграм / Комитет по здравоохранению Петербурга