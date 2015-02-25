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Почти 4,4 тыс. петербуржцев заразились COVID-19 за минувшие сутки
Сегодня, 12:02
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Почти 4,4 тыс. петербуржцев заразились COVID-19 за минувшие сутки

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В городе растет число заболевших коронавирусом.

В Петербурге за последние 24 часа положительный ПЦР-тест получили почти 4,4 тыс. жителей. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе сегодня, 20 августа. 

Победить болезнь смогли 2,7 тыс. зараженных горожан. В ковидные стационары попали 285 петербуржцев. Ушли из жизни 16 больных. 

Известно, что в России за сутки выявили 40 тыс. новых случаев коронавируса. Вылечились 24,2 тыс. пациентов. В больницы доставили 3,4 тыс. россиян, у которых инфекция протекала в тяжелой форме. Умерли 69 жителей с подтвержденным COVID-19.

Ранее на Piter.tv: в ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, борьба с ковид, госпитализация, ковидная статистика, число заболевших
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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