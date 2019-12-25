В поликлинике Отрадного появился новый рентгеновский аппарат

На оборудование потрачено 13 миллионов рублей.

Стало известно о покупке в Ленинградскую область современного цифрового рентгеновского аппарата на три рабочих места. Об этом 11 сентября сообщил "АиФ-Петербург" со ссылкой на правительство 47 региона.

Отмечается, что оборудование за 13 млн рублей в Отрадное куплено в рамках национального проекта "Здравоохранение". Наличие аппарата позволит совершать весь спектр рентгенологичечких исследований на амбулаторном этапе. До конца года в поликлинику поступят еще два современных УЗИ-аппарата.

Ранее мы сообщали о том, что в детской городской больнице Святой Ольги в Петербурге стартовала выдача не зарегистрированных в РФ лекарств родителям детей с различными формами эпилепсии. Их возможно будет получать 1 раз в 3 месяца.

Фото: Piter.tv, носит иллюстрационный характер