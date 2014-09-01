В петербургской поликлинике №39 появилось новое оборудование

Новое медицинское оборудование оценивается в более 16 млн рублей.

В поликлинике №39, расположенной в Центральном районе Петербурга, закупили новое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

В медучреждении появился новый видеогастроскоп с системой эндоскопической визуализации, стоимость которого составляет 11,4 млн рублей. Также в поликлинику закуплено оборудование, необходимое для обработки, дезинфекции и хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения, а также паровой стерилизатор.

В отделение онкологии приобрели кольпоскоп, который позволит решить задачу выявления патологические состояния на самых ранних стадиях.

Ранее мы писали, что Елизаветинская больница получит субсидию на закупку нового оборудования.

Фото: пресс-служба администрации Центрального района