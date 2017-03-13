Елизаветинская больница получит субсидию на закупку нового оборудования

Город готов выделить медучреждению 298,3 млн рублей.

Городская больница Святой Елизаветы получит субсидию на приобретение нового современного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Город готов выделить медучреждению 298,3 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Как рассказали в Смольном, средства предназначены для закупки и монтажа компьютерного томографа, четырёх рентгеновских аппаратов, двух эндоскопических стоек и пяти аппаратов для наркоза.

Елизаветинская больница – один из самых крупных городских стационаров. В среднем за сутки скорую помощь получают около 350 больных и пострадавших. В этом году лечение получили более 60 тысяч человек.

Ранее мы писали, что на модернизацию поликлиник Петербурга выделят 21 млрд рублей.

Фото: Piter.tv