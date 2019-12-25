На модернизацию поликлиник Петербурга выделят 21 млрд рублей

Выделенные средства также пойдут на покупку новой техники и дооснащение поликлиник.

В четверг, 19 августа, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева сообщила, что в Петербурге начался капитальный ремонт и модернизация поликлиник.

До 2025 года на программу направят более 21 млрд рублей. Соловьева уточнила, что в конце прошлого года была утверждена отдельная программа на 2021-2025 годы по модернизации поликлиник города, которая не будет затрагивать стационарные учреждения. Также, по словам начальника отдела, такие серьезные федеральные и региональные средства впервые выделяются на первичное звено здравоохранения в городе.

В этом году на программу выделили 1,2 млрд рублей на капитальный ремонт и 2,5 млрд рублей на закупку оборудования.

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Фото: Piter.tv