Полиция поймала нетрезвого стрелка, напугавшего соседей охолощенным автоматом на улице Олеко Дундича

Мужчина не единожды стрелял в подъезде.

В среду, 14 октября, в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился житель дома №8 по улице Олеко Дундича. По информации пресс-службы ГУ МВД, мужчина рассказал о стреляющем в подъезде соседе.

Прибывшие на место полицейские также услышали выстрелы, а позвонивший правоохранителям жилец сообщил, что стрельбу в доме он слышал не единожды. Вскоре полиция задержала 52-летнего местного жителя, живущего в том же доме – в руках у нетрезвого мужчины был охолощенный автомат и холостые патроны.

Изъятое оружие направили на экспертизу. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: рixabay