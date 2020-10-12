Видео: двое мужчин вымогали деньги на Английском проспекте

Подозреваемых удалось найти.

Ночью 11-го октября в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин вымогают у граждан деньги на Английском проспекте. Одному мужчине злоумышленники угрожали ножом, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых, оба не работают и проживают на Английском проспекте. Спустя несколько часов с заявлением в полицию обратился петербуржец, который рассказал, что двое неизвестных преступников подошли к его машине и, угрожая ножом, потребовали передать им деньги. Мужчина отказался, за что они ударили ногой по машине, после чего скрылись.

На одного из двух злоумышленников составили административный протокол за мелкое хулиганство, его поместили в специальное помещение содержания задержанных лиц. Отмечается, что ранее в отношении него были возбуждены многочисленные уголовные дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в коммуналке на Тимуровской мужчина зарезал соседку.

Видео: Piter.TV