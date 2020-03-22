В полиции разрабатывают план на случай закрытия въезда в Москву

Подробностями документа поделились журналисты РБК.

В распоряжении СМИ появилось распоряжение главы ГУ МВД по Москве Олега Баранова, который поручил своим заместителям и руководителям подразделений ведомства до 31 марта разработать план по охране общественного порядка в условиях жесткой эпидемиологической обстановки.



Уточняется, что в документе существует поручение на предусмотрение мероприятий на случай ограничения въезда и выезда автомобилей из Москвы, а также контроля выхода на улицу во время возможного коментданского часа.

Ранее мы сообщали о том, что российские власти рассматривали опыт введения более жестких карантинных мер в стране из-за распространения коронавируса. Необходимо наращивание тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции, заявил источник. Однако в информационно-коммуникационном центре опровергли информацию. Там отметили, что данная инициатива не соответствует действительности.