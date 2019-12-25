Работодатели мигрантов должны будут регистрироваться в личном кабинете и заполнить специальную форму.

В полиции предложили ввести авансовый налог для мигрантов, которые приезжают работать в Россию. МВД подготовило проект нового федерального закона о вопросах миграции, пишут "РИА Новости".

Предлагается оформлять электронные патенты, через которые будет уплачиваться данный налог. Работодатели мигрантов — юрлица, физические лица, ИП — должны будут регистрироваться в личном кабинете и заполнить специальную форму. Площадкой для этого может стать портал госуслуг.

Регистрация в системе будет необходима для попадания в список работодателей, которые привлекают иностранную рабочую силу.

Полицейский проект предлагает зафиксировать условия найма иностранцев — это размер средней заработной платы для данной категории лиц в регионе, отсутствие штрафов за нарушение законов РФ.

Если мигрант не уплатит НДФЛ, ему направят соответствующее уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. Если работник откажется, ему могут запретить работать в России или депортировать.

Ранее мы писали, что под Самарой 400 мигрантов поселились на вокзале.