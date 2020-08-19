Приезжие не могут позволить себе билеты на самолет до Узбекистана.

Под Самарой 400 мигрантов поселились на вокзале. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала Mash. Они рассказали, что приезжие из Узбекистана остановились на железнодорожной станции в городе Кинель. Они обустроили палатку прямо на перроне.

Мигранты утеплили асфальт кусками полиэтиленовой пленки, а сверху положили одеяло. Вокруг палатки разложены рюкзаки с вещами, а сверху - еще один кусок пленки.

В Федеральной миграционной службе России по региону заявили СМИ, что предлагали приезжим устроиться на работу, а после вернуть иностранцев чартерным рейсом. Мигранты решили ждать поезд, так как не могут позволить себе купить билеты, которые стоят 26 тысяч рублей.

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Видео: Telefram / @breakingmash