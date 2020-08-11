В Москве пойманы преступники, снабжавшие мигрантов поддельными документами.

ФСБ задержала преступную группировку после нападения на полицейских. Об этом сообщили правоохранительные органы в Москве.По данным специалистов, задержанные обеспечивали незаконных мигрантов документами о легальном пребывании на территории столицы. В данном преступлении подозреваются восемь человек. Они являются лидерами группировки и ее участниками.

В силовом ведомстве добавили, что некоторые приезжие пользовались поддельными документами во время выезда на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне террористов. Также бумаги использовали мигранты, находящиеся в федеральном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

На данный момент известно, что задержанные являются гражданами центральноазиатской республики. Оперативники проверили 12 адресов. По трем из них найдены подпольные лаборатории по созданию бланков документов. Один из центров располагался в ТЦ "Вещевая ярмарка" на Новоясеневском проспекте, именно там 1 августа произошел конфликт между полицией и мигрантами.

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Видео: YouTube / Akhbor Video