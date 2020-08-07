В данный момент он отбывает наказание сроком в 18 лет лишения свободы.

В ФСБ рассказали о скрывавшемся среди зэков боевике Хаттаба. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства во Владимирской области.

Известно, что боевика полевого командира признали виновным в посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он отбывал наказание в колонии во Владимирской области. Сотрудники ФСБ установили, что заключённый был членом банды Хаттаба и 4 октября 1999 года участвовал в столкновении с российскими военными в районе станции Червленная в Чечне.

В данный момент он отбывает наказание сроком в 18 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала двух членов банды Басаева.

Видео: Youtube/Plombi r