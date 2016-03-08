МВД: "блокпостов" на въезде в Петербург нет

Также людей никто не встречает в костюмах химзащиты.

В ГУ МВД по Петербургу и области опровергли информацию об установке блокпостов на въезде в Петербург. Также фейком является распространение информации о вооруженных людях в костюмах химзащиты.

В официальном сообщении отмечается, что фейк уже распространялся в некоторых регионах, в которых вводят режим самоизоляции. Фотографии, распространившиеся по социальным сетях, были сделаны на учениях и не относятся к Петербургу.

Сейчас ограничений на выезд и въезд в город нет.

За несанкционированное закрытые границы главе Волховского района может грозить штраф в 400 тыс. рублей.

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