СМИ опубликовали карту 62 блокпостов на случай введения пропускного режима

На карте видна усиленная блокировка Мурино.

В Смольном рассказали, что Петербург готовится к пропускному режиму. "Фонтанка" сделала интерактивную карту с 62 блокпостами, которые будут созданы в случае введения пропускного режима.

На карте видно, что в районе Мурино находятся довольно много блокпостов, на съездах с магистралей и на некоторых малоизвестных дорогах. Дорога открыта вдоль Финского залива.

Сообщается, что обустройством КПП займутся четыре компании: "ПромИнвестГрупп", "Конвера-Д", "ЭДС", "Т-Трафик". От подрядчиков потребовали собрать большое количество водоналивных барьеров и дорожных знаков, ограничивающих скорость и предупреждающих об опасности.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут появиться десятки КПП при пропускном режиме.

Фото: скриншот с карты.