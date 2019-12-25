СМИ опубликовали карту 62 блокпостов на случай введения пропускного режима

В Смольном рассказали, что Петербург готовится к пропускному режиму. "Фонтанка" сделала интерактивную карту с 62 блокпостами, которые будут созданы в случае введения пропускного режима.
На карте видно, что в районе Мурино находятся довольно много блокпостов, на съездах с магистралей и на некоторых малоизвестных дорогах. Дорога открыта вдоль Финского залива.
Сообщается, что обустройством КПП займутся четыре компании: "ПромИнвестГрупп", "Конвера-Д", "ЭДС", "Т-Трафик". От подрядчиков потребовали собрать большое количество водоналивных барьеров и дорожных знаков, ограничивающих скорость и предупреждающих об опасности.
Ранее мы писали, что в Петербурге могут появиться десятки КПП при пропускном режиме.
Фото: скриншот с карты.
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Абсурд!!!