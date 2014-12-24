Женщину поранили осколки выбитого стекла.

В поезде из Белгорода в Петербург произошло ЧП с пострадавшим. О происшествии рассказали очевидцы в телеграм-канале "Белгород №1" 7 февраля.

Выяснилось, что утром в воскресенье в поезде "Санкт-Петербург — Белгород" во время движения от локомотива отлетел токоприёмник. Пролетев несколько вагонов, он задел стекло, которое разбилост. Женщину поранили осколки выбитого стекла.

В аптечке у проводников из препаратов нашлись лишь бинты, йод и зелёнку нашли у ехавших в Белгород людей. Женщине дали подписать бумагу, что претензий к перевозчику она не имеет.

Из-за аварии поезд простоял около 1,5 часов, пока локомотив не заменил другой, отмечают очевидцы.

На Финляндском вокзале показали реконструкцию прибытия первого блокадного поезда. В рамках историко-театального события воссоздана встреча первого поезда с продовольствием, прибывшего после прорыва блокады в Ленинград.

Фото: Piter.tv, телеграм канал "Белгород №1"